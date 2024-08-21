Bankacılığı Bırakıp Baba Mesleğine Yöneldi: Ne İş Yaptığını Öğrenenler Şaşırıp Kalıyor

Kastamonu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden mezun olan 33 yaşındaki Çalıkbaşı, bir süre bu sektörde çalıştı.

Çalıkbaşı, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 2 yıl önce babasının restorasyon firmasında çalışmaya başladı. Babasının yanında işin inceliklerini öğrenen Çalıkbaşı, tarihi konakların restore edilerek geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyor.



ÇOK UZUN YILLAR ÖNCE BAŞLAMAK İSTEMİŞTİM





Ceylan Çalıkbaşı, AA muhabirine, uzun yıllar önce bu işe başlamak istediğini belirterek, sektörün zorlukları nedeniyle babasını güçlükle ikna ettiğini kaydetti.

Yaklaşık 20 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösteren babasının restorasyon işleri de yürüttüğünü anlatan Çalıkbaşı, "Amacımız tarihi evleri geleceğe taşımak. Restorasyonun ardından karşımıza çıkan bina bizi heveslendiriyor, şevke getiriyor. Mutluluk duyuyoruz. Önceliğimiz tarihi evler. Biz de bu tarihi korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.