Banka, Fark Etmedi: Ünlü Profesörün Hesabına Yanlışlıkla Milyonlar Yattı! Düzeltmek İçin Günlerce Uğraştı

Bazı hisse senedi ve fon işlemleri gerçekleştiren Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın yatırım hesabına, kullanıcısı olduğu banka tarafından yanlışlıkla 2 milyon 313 bin 962 lira 17 kuruş aktarıldı.

Durumu fark eden Özkara, bir süre bankadan gelecek düzeltmeyi bekledi. Herhangi bir gelişme olmayınca, bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçti. Yetkiliyle yaptığı görüşmede hatayı anlatan Özkara, paranın geri alınmasını talep etti. Banka görevlileri, Özkara'nın başvurusu sonrasında hatalı işlemi düzelterek söz konusu miktarı hesaptan geri çekti.

‘NORMALDEN ÇOK FAZLA PARA GEÇTİ’

Hisse senedi ve fon alım-satımı yaptığını anlatan Özkara, süreci şu şekilde özetledi:

"O para normalde sistemde bekliyor. 2 gün sonra sizin hesabınıza geçiyor. Siz direkt alış ve satış yaparsanız o bekleyen yerden satışlar gerçekleşiyor. Tahminimce satışı yapıp sonrasında alış yapmama rağmen alış yapmadığım zannedilerek, sistemde bir karmaşa yaşandı. Bir anda hesabımda normalde olması gerekenden çok daha fazla para oldu. Hesabıma 2 milyon 313 bin lira civarında bir para ekstradan geçmiş oldu."

PARAYI GÜNLÜK FAİZE YATIRDI

Özkara, hesabına yanlış geçen parayı kısa süreyle günlük faize yatırdığını ve burada da bir sorun yaşanmadığını belirtti. Özkara, "Orada da hiçbir şey olmadı. Günlük faiz kazanmaya başladım. Bankaya onu da belirttim. O faizleri de bu arada vereceğiz tabii ki. Yine bir şey olmadı. En son artık bankayı aradım. 'Bakın böyle bir hata yapılmış' dedim” dedi.

BANKA YETKİLİLERİ DURUMA ŞAŞIRDI

Prof. Dr. Özkara, banka yetkililerinin hatayı duyduğunda şaşkınlık yaşadığını vurguladı. Müşteri hizmetleriyle görüşme sırasında bir süre telefonda bekletildiğini ve sonrasında hesabına bloke konulduğunu anlattı.

Hafta sonunun araya girmesi nedeniyle pazartesi günü yatırım hesaplarıyla ilgilenen bir birimi aradığını aktaran Özkara, şunları söyledi: "Geri dönüş yapılıp hesabıma bloke kondu. Daha sonrasında cuma günüydü. Araya hafta sonu girdiği için pazartesi yatırım hesaplarıyla ilgilenen bir yeri aradım. Yeniden durumu sordum. Orada dediler ki 'Biz bir hata yapmadık. Siz parayı çabuk çekmişsiniz.' Ben 5 gün boyunca parayı beklettim. Çünkü biliyorum yarın bir başka bir şey olur. Bankacılık sistemi suçu size de atabilir. Oradaki kişinin de bilgisi dahilinde olmadığı için çok uzatmadım. Sonuçta onların parası benim param değil"

ÖZKARA: HAYATIN AMACI PARA OLMAMALI

Özkara, parayı iade ettikten sonra çevresinden farklı tepkiler geldiğini söyledi:

"İade etmeseydiniz ya da banka mutlaka fark eder gibi yorumlar duydum” diyen Özkara, “Bunu 'çok büyük bir dürüstlük yaptım' falan gibi bir şey olarak da görmüyorum. Sonuçta banka bulur, parayı alır. Beni çok üzerler. Hayatın temel amacının aslında para olmaması gerekiyor. Para üzerinden mutluluk elde edebileceğimize dair hayatını kurgulamak doğru değil. Özellikle bizim gibi ortalama ailelerden yetişmiş insanlar için para belli bir noktaya kadar kesinlikle mutluluk getiriyor ama sonsuz bir mutluluk sağlamıyor. Dolayısıyla o para bende olsaydı da daha keyifli bir hayatım olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

