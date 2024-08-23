Bandırma Ticaret Borsası'nda Yangın
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ticaret Borsası'nın deposunda yangın çıktı. Alevler itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Bandırma'da Ticaret Borsası'nın, içinde ayçiçeği bulunan 81 numaralı deposunda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, korku ve paniğe neden oldu.
Yangın, belediyeye ait 4 itfaiye aracının müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Bandırma Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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