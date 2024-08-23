Bandırma Ticaret Borsası'nda Yangın

Bandırma'da Ticaret Borsası'nın, içinde ayçiçeği bulunan 81 numaralı deposunda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, belediyeye ait 4 itfaiye aracının müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Bandırma Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA