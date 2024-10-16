Bandırma Belediyesi'nden Yeni Park Çalışması

600 Evler Mahallesi’nde hizmete açılan yeni park, modern tasarımı ve geniş yeşil alanları ile öne çıkıyor. Yapımında doğaya uyumlu malzemelerin kullanıldığı parkta; çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor alanları ve dinlenme bölümleri yer alıyor.

"Bandırma’nın yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz"

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, parkla ilgili olarak, "Kentimizin her mahallesine eşit hizmet götürme hedefiyle çalışıyoruz. 600 Evler Mahallesi’ne kazandırdığımız bu yeni park, çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, ailelerimizin keyifli vakit geçirebileceği bir alan olacak. Bu tür projelerle Bandırma’nın yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA