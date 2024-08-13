Balta ve Bıçakla Çıktı, Önüne Gelene Saldırdı! Her şeyi Önceden Planlamış... Eskişehir'deki Saldırıda Korkunç 'Manifesto'

Eskişehir'de 18 yaşındaki A.K. çelik yelek, maske, balta ve bıçakla sokağa çıkıp dehşet saçtı. Önce çay bahçesine giren ve burada oturan vatandaşları bıçaklayan saldırgan, daha sonra koşmaya başladı ve önüne gelene rastgele bıçak sapladı.

Saldırgan korkunç anları ise üzerindeki vücut kamerası ile saniye saniye kaydetti. Yaşanan olay sırasında bıçak darbeleriyle yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“12.08.2024 tarihinde Tepebaşı-Rauf Orbay Caddesi Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesi içerisinde “Bıçakla Yaralama” olayı ile ilgili olarak kafasında kask, yüzünde maske, üzerinde hücum yeleği ve elinde bıçak olan şüpheli Arda K. isimli şahıs, çay bahçesinde oturan 5 şahsı sebepsiz yere bıçaklayarak kaçarken ekiplerimizce yakalanarak etkisiz hale getirilmiş, suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. Yaralı şahıslar tedavileri için şehirde bulunan Hastanelere sevkleri sağlanmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir.”

BAKANDAN DİJİTAL BAĞIMLILIK AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, saldırıya ilişkin "Psikososyal destek ekiplerimiz hem yaralı vatandaşlarımıza hem de ailelerine gereken psikososyal desteği sağlamaktadır. Dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız" dedi.

Bakanın açıklaması şöyle:

"Dün Eskişehir'de bir genç oynadığı savaş oyunlarının etkisiyle kesici aletle sokakta vatandaşlarımıza saldırıda bulundu ve maalesef 5 vatandaşımızın yaralanmasına sebep oldu. Ben öncelikle yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz hem yaralı vatandaşlarımıza hem de ailelerine gereken psikososyal desteği sağlamaktadır. Tüm tedavi süreçleri yakından takip edilmektedir. Aslında yaşadığımız bu olay dijital ve oyun bağımlılığının çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkilediğinin somut bir göstergesidir. Daha önce de oyunların olumsuz etkilerinin neden olduğu vakalarla karşı karşıya kaldık. Bugün oyun bağımlılığı ciddi bir sorun. Dün yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Ailelerden de bu konuda mesajlar alıyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planı'mızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız."

2 BIÇAK VE 1 BALTA ÇIKTI

A.K.’nın üzerinden iki bıçak ve bir balta çıktı. Bıçaklardan birinin üzerinde gamalı haç simgesi bulunuyor. A.K.'nın saldırı aletlerini sosyal medya hesabından 'Ekipmanlarım' diye paylaştığı görüldü.

“GENÇ BİR ÇOCUĞUN GİYİNİŞİ GÖRDÜM”

A.K.'nın olay yerinin arka sokağında üstünü değiştirdiği öğrenildi. Saldırganın hazırlandığı anlara tanıklık eden Yakup Taşçı, “Genç bir çocuğun giyinişi gördüm. Evden ona baktım. Motosiklete binecek bir kişi sandım. Kaskını taktı. Ondan sonra buradan yürüyüp gitti. Yanından getirdiklerini burada bıraktı. Siyah bir poşet vardı. Daha sonra polise haber verdim. Polis gelip o poşeti aldı. Torbalardan bir şeyler çıkartıp giydi. Yaşlılara saldırmış” dedi.

ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ MAHALLEYİ SEÇMİŞ

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Arda K.’nin 3 yıl öncesine kadar Uluönder Mahallesi’nde yaşadığını belirten Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler, “Bizim mahallemizde oturuyordu. Daha sonra Çamlıca Mahallesi’ne taşındılar. Çocukluğunu bilmem ama aile bir fabrikada çalışan kendi halinde bir çift. Ailenin 2 çocuğundan bir tanesi. İnternetten okuduğumuza göre çocuğu anneanneyle dede büyütmüş. Gördüğüm kadarıyla aile de ilgileniyordu tabii ama bilemiyoruz. İçine kapanıkmış. Olayı gerçekleştiren kişinin burada tanıdığı vardır. Çünkü çocukluğu burada geçti. Olayda çay bahçesindeki yaşlıları seçmiş" ifadelerini kullandı.

NAZI SEMPATİZANI ÇIKTI

18 yaşındaki Nazi sempatizanı A.K.’nın, Telegram kanalında saldırıdan önce 16 sayfalık bir manifesto yayımladığı ortaya çıktı. Manifesto'da insanları "böcek" olarak değerlendiren saldırgan Arda K.'nın "Bu tamamen bir Lonewolf saldırısıdır. Umarım bunlar ile yeteri kadar böcek temizleyebilirim" ifadeleri dehşete düşürdü.

Saldırganın manifestosundan bazı maddeler şöyle:

"1. Olanlardan kimseye bahsetme. Kendini izole et.

2. Diğer temizleyicilerin manifestolarını oku.

3. Kendini 6-8 ay önceden mental olarak açıkla.

4. Saldırıyı yapmadan önce bu PDF'yi yaymayı unutma.

5. Öldürmeye ilk ailenden başla, sayıya göre 2-3 kolay öldürme.

6. Eğer tutuklanırsan kameralara bir trollface gibi sırıt. Böcek NPC'lerin b*ktan hayatlarında bir kez bile gülümseyemediği için sana sinir olacaklardır."

BREIVIK İÇİN 'AZİZ' İFADESİ KULLANMIŞ

Arda K., 2011'de 77 kişinin hayatını kaybettiği, 242 kişinin yaralandığı terör eylemlerinin faili, aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in için ise “aziz” diyor.

TKP BİNASINI HEDEF ALMAK İSTEMİŞ

Ayrıca 18 yaşındaki saldırganın saldırıyı nasıl planladığı ve TKP binasını hedef almak istediği de ortaya çıktı. İşte o plan:

"Soğuk bir duş alıp kıyafetlerimi giyiyorum. Ekipmanlarımı alıp saldırı alanına gidiyorum. Müsait bir yerde ekipmanlarımı giyiyorum ve baltamı, bıçağımı yeleğime takıyorum. Ardından önüme gelen herkese saldırıyorum. Eski planımda TKP binasına saldırmayı amaçlıyordum. Fakat bu saldırıyı planladığımdan aşırı önce yapmak zorunda kaldım."

KARA GÜNEŞ DETAYI

Saldırganın kıyafetindeki Nazi amblemi de dikkat çekti. 2019 yılında Yeni Zelanda'da, Christchurch kentinde gerçekleşen saldırıda, Brenton Tarrant isimli saldırganın da üzerinde 'Kara Güneş' sembolü yer alıyordu.

KARA GÜNEŞ NEDİR?

Kara Güneş (SS-Sembolü), Nazi Almanyası’nın paramiliter örgütü Schutzstaffel (SS) tarafından kullanılan bir sembol.

SS-Sembolü, genellikle iki dikey olarak yerleştirilmiş ve köşeleri yukarıya doğru bakan iki "S" harfi şeklinde tasvir edilir. Bu sembol, Schutzstaffel'in (SS) baş harflerinden oluşur ve orijinal olarak Heinrich Himmler tarafından tasarlanmıştır.

Nazi döneminde SS-Sembolü, rejimin baskısını ve uygulamalarını yansıtıyordu. Sembol, özellikle Holokost ve diğer savaş suçlarıyla ilişkili.

Nazi Almanyası’nın 2. Dünya Savaşı’nı kaybetmesiyle birlikte gamalı haç sembolü birçok Avrupa ülkesinde yasaklandı. Neo-Nazi ve beyaz ırkçısı fikirlere sahip gruplar, Kelt haçı ve özellikle kara güneş sembollerine yöneldi.

Kaynak: Gerçek Gündem