Balkondan Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde evlerinin balkonundan düşerek yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Karşıyaka Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında ailesiyle yaşayan Hasan Demir Önen (4), henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan ve ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA