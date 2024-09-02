Balkondaki Cam Kavanozlar Yangın Çıkardı!
Sinop'ta bir evin balkonunda yangın çıktı. Yangının balkonda bulunan cam kavanozların güneş ışığını yoğunlaştırması sonucu çıktığı öğrenildi.
Sinop'ta Ada Mahallesi Şahin Sokak'taki bir binada 16.30 sıralarında 5 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan dairenin balkonunda yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangının balkonda bulunan cam kavanozların güneş ışığını yoğunlaştırması sonucu çıktığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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