Balıkesir'deki Servis Kazasında Vefat Eden Kadın Defnedildi
Balıkesir'de 12 Ocak'ta yaşanan servis kazasında yaralanan Zülfiye Ercan 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ercan, Gönen Karşıyaka Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 12 Ocak'ta meydana gelen kazada Alko Turizm'e ait 10 S 28088 plakalı servis aracı, Taştepe mevkiinde yağışlı hava ve hız nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yapmış, 25 kişi yaralanmıştı.
Yoğun bakımda 6 gündür tedavi gören Zülfiye Ercan'ın (57) vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
Ercan'ın cenazesi Gönen Karşıyaka Camii'nde kılınan namazın ardından Gönen Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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