Balıkesir'deki 3 Ayrı Yangın Kontrol Altına Alındı

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Susurluk ilçesinin Ömerköy Mahallesi, Altıeylül ilçesinin Karakaya Mahallesi ve Dursunbey ilçesinin İstasyon Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgelere Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınlar, 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracıyla yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.

Kaynak: AA