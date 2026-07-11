Balıkesir'deki 3 Ayrı Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Susurluk, Altıeylül ve Dursunbey ilçelerinde çıkan arazi yangınları, havadan karadan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
Balıkesir'deki 3 Ayrı Yangın Kontrol Altına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Susurluk ilçesinin Ömerköy Mahallesi, Altıeylül ilçesinin Karakaya Mahallesi ve Dursunbey ilçesinin İstasyon Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'deki 3 Ayrı Yangın Kontrol Altına Alındı - Resim : 1

İhbar üzerine bölgelere Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınlar, 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracıyla yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Balıkesir Yangın
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Türk Bayrağını Yere Atan Şüpheli Tutuklandı: 11 Suç Kaydı Varmış Türk Bayrağını Yere Atan Şüpheli Tutuklandı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Denizli'de İnşaatta Göçük, Kepçe Operatörü Öldü Denizli'de İnşaatta Göçük, Kepçe Operatörü Öldü
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim
Kılıçdaroğlu’ndan MYK Üyelerine Talimat: CHP'de Kurultay Takvimi İçin Tarih Belli Oldu Kılıçdaroğlu’ndan MYK Üyelerine Talimat: CHP'de Kurultay Takvimi İçin Tarih Belli Oldu
Bu Kafede Ev Sahibi Kediler: Kahve Kokusu ve Kedi Mırıltısı Bir Arada Bu Kafede Ev Sahibi Kediler: Kahve Kokusu ve Kedi Mırıltısı Bir Arada
Çankaya Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 36 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı Çankaya Belediyesi'ne Operasyon
İntikam Yemini Eden Hamaney'den Ölüm Listesi: 'Yataklarında Huzurla Ölmeyecekler!' İntikam Yemini Eden Hamaney'den Ölüm Listesi