Balıkesir'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 6 Gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 6 kişi yakalandı.

Balıkesir'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 6 Gözaltı

Balıkesir'in Edremit, Gönen, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 25-26 Eylül 2024 tarihinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 5.710 gram kubar esrar, 26 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet fişek ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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