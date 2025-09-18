Balıkesir'de Yine Orman Yangını...
Yaz aylarının başlamasıyla sık sık görülen orman yangınları, eylülde de bitmedi. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktığı bildirildi.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA