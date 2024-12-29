Balıkesir'de Sağanak: Evleri Su Bastı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde sağanak hayatı felç etti. İlçedeki bazı evleri su basarken yollar göle döndü.
Erdek'te dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, bugün de etkisini sürdürdü. İlçe genelinde yağıştan en fazla etkilenen Ocaklar Mahallesi’nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Su tahliye çalışmalarına belediye ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de destek verdi. Yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken, sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA
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