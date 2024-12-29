Balıkesir'de Sağanak: Evleri Su Bastı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sağanak hayatı felç etti. İlçedeki bazı evleri su basarken yollar göle döndü.

Son Güncelleme:
Balıkesir'de Sağanak: Evleri Su Bastı

Erdek'te dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, bugün de etkisini sürdürdü. İlçe genelinde yağıştan en fazla etkilenen Ocaklar Mahallesi’nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Balıkesir'de Sağanak: Evleri Su Bastı - Resim : 1

Su tahliye çalışmalarına belediye ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de destek verdi. Yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken, sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Balıkesir'de Sağanak: Evleri Su Bastı - Resim : 2

İzmir'de Yol Çöktü, Otomobil Çukura Devrildiİzmir'de Yol Çöktü, Otomobil Çukura DevrildiGüncel

Turuncu Alarm Verilen Antalya'da Dolu YağdıTuruncu Alarm Verilen Antalya'da Dolu YağdıYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Referandumla Ayrıldılar: O Köyde Seçim Heyecanı Referandumla Ayrıldılar: O Köyde Seçim Heyecanı
3 Çocuk Babası Bağışlanan Organlarıyla 5 Kişinin Umudu Oldu Bağışlanan Organlar 5 Kişinin Umudu Oldu
1 Kaşık Eklenmeliymiş : Taze Fasulyeyi Doyurucu Hale Getiriyor 1 Kaşık Eklenmeliymiş : Taze Fasulyeyi Doyurucu Hale Getiriyor
Miras Sisteminde Beklenmedik Değişiklik! Tüm Ülkede Geçerli Olacak Miras Sisteminde Beklenmedik Değişiklik! Tüm Ülkede Geçerli Olacak