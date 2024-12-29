Balıkesir'de Sağanak: Evleri Su Bastı

Erdek'te dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, bugün de etkisini sürdürdü. İlçe genelinde yağıştan en fazla etkilenen Ocaklar Mahallesi’nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Su tahliye çalışmalarına belediye ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de destek verdi. Yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken, sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA