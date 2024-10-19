Balıkesir'de Otomobil Şarampole Uçtu, 1 Yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde seyir halindeki otomobil şarampole uçtu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil içinden itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkartılıp 112 ekiplerine teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Savaştepe İlçesi Karacalar Mevkiinde meydana geldi. Sürücü A.T. yönetimindeki 10 L 1155 plakalı araç Karacalar Mahallesi'nde yoldan çıkarak, şarampole uçtu. Olayı gören vatandaşlar 112 ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sürücü A.T.'yi sıkıştığı yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA