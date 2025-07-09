Balıkesir'de Orman Yangını! Ekiplerin Alevlerle Zorlu Mücadelesi Sürüyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına gece boyu karadan müdahale edildi. Sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale başladı. Dağlık arazide devam eden yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba harcıyor. Su takviyeleriyle hava müdahalesi destekleniyor, yangının yayılmaması için çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları gece boyunca devam etti. Yangın, Kürendere Mahallesi kırsalındaki dağlık alanda çıktı. İlk andan itibaren karadan müdahale eden ekipler, sabahın ilk saatlerinde havadan müdahaleye de yeniden başladı.

Gece boyunca orman işçileri ve itfaiye ekipleri bölgede yoğun mesai yaptı. Alevlerin ilerlemesini engellemek için yanan alanın çevresi iş makineleriyle açıldı. Sabahla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler bölgeye sevk edildi.

Dağlık ve engebeli arazide yer yer dumanlar yükselmeye devam ediyor. Hava araçlarının kullandığı su havuzlarına da düzenli olarak takviye yapılıyor.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin bölge genelinde kontrol çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Balıkesir Yangın
Son Güncelleme:
Parkta Düşen Çocuk Yaşam Savaşı Veriyor Parkta Düşen Çocuk Yaşam Savaşı Veriyor
Kirazın Renklerine Göre Faydaları 'Yok Artık' Dedirtti: Öğrenince Kulağınıza Küpe Olacak Kirazın Renklerine Göre Faydaları 'Yok Artık' Dedirtti: Öğrenince Kulağınıza Küpe Olacak
Evinizin Daha Güzel Kokmasını Sağlayan Doğal Karışım! Eviniz Mis Gibi Kokacak Evinizin Daha Güzel Kokmasını Sağlayan Doğal Karışım! Eviniz Mis Gibi Kokacak
Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı, 1 Yaralı Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı, 1 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler İmralı'daydı... Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Videolu Açıklama Terör Örgütü Lideri Öcalan'dan Yeni Açıklama... Bu Kez Videolu
Bankada Parası Olanlara Kötü Haber! Mevduat Hesaplarındaki Stopaj Oranları Değişti... Bankada Parası Olanlara Kötü Haber
İklim Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Kurallara Uymayana Milyonluk Cezalar Yolda İklim Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Kurallara Uymayana Milyonluk Cezalar Yolda
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon! Gözaltılar Var İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon! Gözaltılar Var
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İfade Verdi: İddialar Temelsiz CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İfade Verdi: İddialar Temelsiz