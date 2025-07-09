Balıkesir'de Orman Yangını! Ekiplerin Alevlerle Zorlu Mücadelesi Sürüyor

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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları gece boyunca devam etti. Yangın, Kürendere Mahallesi kırsalındaki dağlık alanda çıktı. İlk andan itibaren karadan müdahale eden ekipler, sabahın ilk saatlerinde havadan müdahaleye de yeniden başladı.

Gece boyunca orman işçileri ve itfaiye ekipleri bölgede yoğun mesai yaptı. Alevlerin ilerlemesini engellemek için yanan alanın çevresi iş makineleriyle açıldı. Sabahla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler bölgeye sevk edildi.

Dağlık ve engebeli arazide yer yer dumanlar yükselmeye devam ediyor. Hava araçlarının kullandığı su havuzlarına da düzenli olarak takviye yapılıyor.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin bölge genelinde kontrol çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA