Balıkesir'de Orman Yangını

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Burhaniye'nin Taylıeli Mahallesi kırsalında, saat 09.53’te orman yangını çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının büyümesiyle birlikte bölgeye 4 helikopter daha sevk edilirken, alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatlik çaba sonucu saat 12.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Sarp arazideki yangına müdahalede hava unsurları etkili oldu. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 10 dönüm alan zarar gördü.

HELİKOPTER VE UÇAKLAR MÜDAHALE EDİLDİ

İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 2 söndürme uçağı, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye su tankeri ve 47 personel sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA