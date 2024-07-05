Balıkesir'de Orman Yangını
Antalya'nın ardından Balıkesir'de de orman yangını çıktı. Korkutan alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'ndeki arazide çıkan yangın kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine, bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmıştı. Yangında, 12 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.
Kaynak: AA
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