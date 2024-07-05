Balıkesir'de Orman Yangını

Antalya'nın ardından Balıkesir'de de orman yangını çıktı. Korkutan alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

Son Güncelleme:
Balıkesir'de Orman Yangını

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'ndeki arazide çıkan yangın kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine, bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmıştı. Yangında, 12 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

Antalya'da Orman Yangını: Alevler Kontrol AltındaAntalya'da Orman Yangını: Alevler Kontrol AltındaGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Antalya Orman yangınları
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un İfadesi Ortaya Çıktı: 'Tehdit Etmedim, Sadece Uyardım' 'Tehdit Etmedim, Sadece Uyardım'
Ekrem İmamoğlu'ndan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: 'Maliyetin Yüzde 60'ını İBB Olarak Karşılayacağız' 'Maliyetin Yüzde 60'ını İBB Olarak Karşılayacağız'
Yeni Hasat Eden Herkes Patatesin Yanına Koyuyormuş. Filizlenmesi Duruyor Yeni Hasat Eden Herkes Patatesin Yanına Koyuyormuş. Filizlenmesi Duruyor
Karadut Reçeli Yapmanın Yolu. 1 Yıl Boyunca Bozulmaması İçin Böyle Hazırlanmalı Karadut Reçeli Yapmanın Yolu. 1 Yıl Boyunca Bozulmaması İçin Böyle Hazırlanmalı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İstanbul Dahil 53 İl İçin Uyardı! Çok Kuvvetli Olacak... Meteoroloji 53 İl İçin Uyardı!
İktidarın Koltuğu Sallanıyor! Bu Anket Siyaset Gündemini Karıştıracak Bu Anket Siyaset Gündemini Karıştıracak
Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam
Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı: AKP'li Vekile Kimse Dokunamadı Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı
Sinan Ateş Davasının Beşinci Gününde Ara Karar: 'Evde Gözaltı' Dosyaya Girmedi, 10 İsme Tahliye Cinayetin En Kritik Sanıklarına Tahliye