Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın orama sıçradı. Yangına müdahale sürüyor.

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Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını başladı.

Altıeylül ilçesi Tayyipler Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

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Ekipler, yangını kontol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

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