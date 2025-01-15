Balıkesir'de Öğretmenden Hayat Kurtaran Hamle! Boğazına Şeker Kaçan Öğrencisini İşte Böyle Kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Cennetayağı Mahallesi'ndeki Fatma-Sevim Kıyakoğlu Anaokulu'nda eğitim gören bir kız öğrencinin nefes borusuna annesinin okul çıkışında verdiği şeker kaçtı. Öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark eden okul müdürü Altan Demirel, yardıma koştu. Demirel, öğrenciye Heimlich manevrası uygulayarak boğazına kaçan şekerin çıkmasını sağlayıp, hayatını kurtardı.

'PANİK İÇİNDE NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK'

Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Olayın ardından okul müdürü Demirel, öğrenciye ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Öğrencinin ailesi ise müdüre ve öğretmenlere minnettar olduklarını belirtip, "O an panik içinde ne yapacağımızı bilemedik. Müdürümüzün müdahalesi sayesinde kızımız sağlıklı bir şekilde yanımızda" dedi.

Kaynak: DHA