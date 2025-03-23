Balıkesir'de Korkutan Orman Yangını

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Balıkesir'de Korkutan Orman Yangını

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kırsal Sinandede Mahallesi Göllüçuku mevkisindeki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz sevk edildi.

Balıkesir İl Bölge Müdürlüğü'nden de takviye ekip istendiği öğrenildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su ikmal araçlarının da destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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