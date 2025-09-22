Balıkesir'de Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu

Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, İzmir, Manisa, Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.

Son Güncelleme:
Balıkesir'de Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Adliyeye Sevk Edildi Gözaltına Alınmıştı... AKP'li Belediye Başkanı Adliyede
150 Liralık Yağı 450 Liraya Satınca Bakanlık Harekete Geçti! Markete Dev Ceza Yolda Markete Tarihi Ceza Yolda
Prof. Dr. Orhan Şen Üstüne Basa Basa Duyurdu: O Tarihlerde Sel ve Kar Geliyor O Tarihlerde Sel ve Kar Geliyor
Antalya’da Akılalmaz Olay! Ölen Babasıyla 3 Gün Aynı Evde Kaldı, Gerçeği Ablasının İhbarı Ortaya Çıkardı Aynı Evde Yaşadığı Babasının Öldüğünü 3 Gün Sonra Fark Etti
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis
İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı
Türk Futbolunda Deprem! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Resmen Onayladı: Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı
Altın Haftaya Rekorla Başladı: Gram Altın 5 Bin Liraya Koşuyor Altın Haftaya Rekorla Başladı