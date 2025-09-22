Balıkesir'de Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, İzmir, Manisa, Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-22
Saat:12:02:42 TSİ
Enlem:39.18889 N
Boylam:28.17167 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/rBw7PiNwKB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
