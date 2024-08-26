Balıkesir'de Korkunç Olay: Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu

Balıkesir'de bir baba, tartıştığı 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü. Evi terk eden baba, saatler sonra teslim oldu. Genç kızın cesedini ise cinayet sonrası eve gelen anne, açık bırakılan çekyatın içinde buldu.

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Balıkesir'de Korkunç Olay: Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşayan Murat Sevilen (44) tartıştığı kızını boğarak öldürdü. Murat Sevilen’in psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Olay, Gönen’e bağlı Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak’taki Sevilen ailesinin ikametinde gerçekleşti. Psikolojik sorunları olan Murat Sevilen, kızı Eylem Sevilen (18) ile tartıştıktan sonra boğarak öldürdü. Murat Sevilen cinayeti işledikten sonra evi terk etti. Daha sonra eve gelen anne, açık bırakılan çekyatın içinde kızının cansız bedeniyle karşılaştı ve polis ekiplerine haber verdi. Olaydan saatler sonra ise Murat Sevilen polis ekiplerine teslim oldu.

Eylem Sevilen’in cansız bedeni Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Savcılığın olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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