Balıkesir’de Kaza! 3 Araç Karıştı, Yaralılar Var

Kaza, öğleden sonra Edremit-Altınoluk karayolunda meydana gelen trafik kazasında, 59 ZY 674, 10 HF 919 plakalı yolcu minibüsü ve 06 TH 453 plakalı araçlar üçlü bir kazaya karıştı.

Olay, bir alışveriş mağazası önünde gerçekleşti. Araç içinde sıkışan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin hidrolik makas yardımıyla yaralı olarak kurtarıldı. G.G., G.K., S.K. ve S.U. isimli yaralılar, 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle birlikte trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA