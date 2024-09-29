Balıkesir'de Kanala Düşen Otomobilde 2 Kişi Öldü 1 Yaralı Kurtuldu

Manyas ilçesinde kanala düşen otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Balıkesir'de Kanala Düşen Otomobilde 2 Kişi Öldü 1 Yaralı Kurtuldu

Çakırca Mahallesi'nden Dereköy Mahallesi'ndeki mevlid törenine gittği öğrenilen Mehmet Meten'in (82) kullandığı 10 TD 986 plakalı otomobil, Bozbayır mevkisinde virajı alamayarak kanala düştü.

Olayda araçta bulunan Meten'in kız kardeşi Ummuhan Balcan olay yerinde, eşi Neriman Meten ise kaldırıldığı Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü Mehmet Meten ise Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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