Balıkesir'de Kafa Kafaya Facia! Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
Balıkesir'de, işçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, C.Ö. (34) idaresindeki işçileri taşıyan servis midibüsü, Gönen-Sarıköy kara yolunda, A.F. (38) yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Mehmet Öztürk ve midibüsteki 11 kişi yaralandı.
Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 13 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
