Balıkesir'de Çevre Katliamı: 100 Yaşındaki Zeytin Ağaçlarını 6 Bin TL'ye Kestiler!

Balıkesir Edremit'teki yaklaşık 100 yaşındaki zeytin ağaçları, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarıldı. Tanesine 6 bin TL bedel biçilen ağaçlar konut yapımı için kesildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, ihale, 3 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi ancak ihaleyi kimin kazandığına dair bir bilgi verilmedi. Uydu görüntüleri, alandaki ağaçların kesildiğini ya da söküldüğünü gösteriyor.

Geçen yıl, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve kamuoyunda tartışma yaratan bir kararla, Edremit'teki fabrika faaliyetleri durdurulmuş ve Ayvalık Vakıf Zeytinlikler İşletme Müdürlüğü tasfiye edilmişti. Bu karar, bölgedeki yaklaşık 165 bin zeytin ağacını içeren 14 bin dekar arazinin de turizm ve konut projeleri için kullanılmasına yol açabilecek endişeleri beraberinde getirmişti.