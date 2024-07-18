Balıkesir'de Çevre Katliamı: 100 Yaşındaki Zeytin Ağaçlarını 6 Bin TL'ye Kestiler!

Çevre katliamlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Balıkesir Edremit'teki yaklaşık 100 yaşındaki zeytin ağaçları konut yapımı için kesildi.

Son Güncelleme:
Balıkesir'de Çevre Katliamı: 100 Yaşındaki Zeytin Ağaçlarını 6 Bin TL'ye Kestiler!

Balıkesir Edremit'teki yaklaşık 100 yaşındaki zeytin ağaçları, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarıldı. Tanesine 6 bin TL bedel biçilen ağaçlar konut yapımı için kesildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, ihale, 3 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi ancak ihaleyi kimin kazandığına dair bir bilgi verilmedi. Uydu görüntüleri, alandaki ağaçların kesildiğini ya da söküldüğünü gösteriyor.

Geçen yıl, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve kamuoyunda tartışma yaratan bir kararla, Edremit'teki fabrika faaliyetleri durdurulmuş ve Ayvalık Vakıf Zeytinlikler İşletme Müdürlüğü tasfiye edilmişti. Bu karar, bölgedeki yaklaşık 165 bin zeytin ağacını içeren 14 bin dekar arazinin de turizm ve konut projeleri için kullanılmasına yol açabilecek endişeleri beraberinde getirmişti.

Etiketler
Balıkesir
Son Güncelleme:
Sivrisinek ve Kenelerden Kurtulmanın Kolay Yolları: Artık Gece Rahatça Uyuyabileceksiniz Sivrisinek ve Kenelerden Kurtulmanın Kolay Yolları: Artık Gece Rahatça Uyuyabileceksiniz
'İkinci Zindaşti Vakası'nda Yeni Gelişme: Baronların Tahliyesine Soruşturma Baronların Tahliyesine Soruşturma
6 Ay Suya Hasret Kaldı: Zemzem Gibi Geldi 6 Ay Suya Hasret Kaldı: Zemzem Gibi Geldi
Yeşil Fasulye, Bamya ve Ispanak Pişirirken Aşçıların Mutlaka Eklediği Baharat Yeşil Fasulye, Bamya ve Ispanak Pişirirken Aşçıların Mutlaka Eklediği Baharat
ÇOK OKUNANLAR
168 Bin Liralık Hesapla Gündemdeydi: Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: İki Maaşta Daha Zam Oranı Belli Oldu İki Maaşta Daha Zam Oranı Belli Oldu
Aciller Doldu Taştı! Uzmanlardan Uyarı Üstüne Uyarı Geldi Aciller Doldu Taştı! Yaz Aylarında Bunlara Dikkat
Üç Lider Kıbrıs'a Gidiyor... Erdoğan ve Özel, Baş Başa Görüşecek Mi? Erdoğan ve Özel, Baş Başa Görüşecek Mi?
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı