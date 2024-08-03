Balıkesir'de Bir Çiftlikte Yangın: 1 Saatte Söndürüldü

Balıkesir'de bir çiftlikte yangın çıktı. Çiftlikteki yangın 1 saat içinde kontrol altına alınırken, maddi zarar oluştu.

Balıkesir'de Bir Çiftlikte Yangın: 1 Saatte Söndürüldü

Balıkesir'de çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında çiftlikte zarar oluştu.

Altıeylül ilçesi Ertuğrul Mahallesi'ndeki büyükbaş çiftliğinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, saman balyalarının da tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. İhbarla çiftliğe Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatte kontrol altına alıp söndürdü. Çiftlikte zarara neden olan yangının ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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