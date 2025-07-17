Balıkesir’de Aranan 14 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik operasyonda hapis cezası bulunan 14 şüpheli yakalandı.

Balıkesir’de Aranan 14 Şüpheli Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’de polis ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik operasyonda hapis cezası bulunan 14 şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün il genelinde eş zamanlı olarak 94 ekip 316 personel ile operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde ise, 5-10 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 13 şahıs, ifadeye yönelik aranan 26 şahıs olmak üzere toplam 40 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan 14’ü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Alacağı Nefesi Bile Falcılara Danışan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Alacağı Nefesi Bile Falcılara Danışan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Edirne'de Korkutan Anız Yangını Edirne'de Korkutan Anız Yangını
Kahvenin Sağlığa Etkisini Bilmiyormuşuz: Yeni Araştırmalar Şaşırtıcı Sonuçlar Ortaya Koydu Kahvenin Sağlığa Etkisini Bilmiyormuşuz: Yeni Araştırmalar Şaşırtıcı Sonuçlar Ortaya Koydu
Faladdin ve Binnaz'ın Kurucusu Hakkında Flaş Gelişme Faladdin ve Binnaz'ın Kurucusu Hakkında Flaş Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Şimşek Sinyali Verdi: Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor: Artık Böyle Hesaplanacak Sinyali Verdi, Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor
Özgür Özel İlk Kez Anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu?
Özel Okul Ücretlerine Fahiş Zam! 81 İlde Düğmeye Basıldı, Gözler MEB’e Çevrildi Özel Okul Ücretlerine Fahiş Zam! 81 İlde Düğmeye Basıldı, Gözler MEB’e Çevrildi
Fatih Altaylı'nın İddianamesi Tamamlandı! 5 Yıl Hapis İstemi Fatih Altaylı Hakkında 5 Yıl Hapis İstemi
Diyarbakır'da İki Korkunç Cinayet! Biri Vurularak, Biri Darbedilerek Öldürüldü Diyarbakır'da İki Korkunç Cinayet