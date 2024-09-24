Balıkesir'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem

AFAD verilerine göre Balıkesir İvrindi'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem

AFAD verilerine göre Balıkesir İvrindi'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 4:20'de meydana gelen deprem kısa süreli panik yaşattı.

Depremin derinliği 18.4 kilometre olarak açıklandı.

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