Balıkesir'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem
AFAD verilerine göre Balıkesir İvrindi'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Balıkesir İvrindi'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 4:20'de meydana gelen deprem kısa süreli panik yaşattı.
Depremin derinliği 18.4 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 24, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:İvrindi (Balıkesir)
Tarih:2024-09-24
Saat:04:20:21 TSİ
Enlem:39.66889 N
Boylam:27.45889 E
Derinlik:18.4 km
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