Balıkesir'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 22 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

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Balıkesir'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüphelendikleri 3 otomobili durdurdu.

Otomobillerde incelemelerde bulunan ekipler, 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu kişilerin kaçışına aracılık ettikleri belirlenen 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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