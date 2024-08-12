İki İlde Ormanlar Yine Alevlere Teslim! Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Balıkesir ve Manisa'dan yangın haberleri geldi. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Caberfakılı Mahallesi yakınlarında saat 12.33'de çıkan orman yangınına ekipler tarafından 12.47'de ilk müdahale yapıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibi ile yangını en kısa sürede kontrol altına alabilmek için müdahale devam ederken, orman ekiplerine itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Delice Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: Ajanslar