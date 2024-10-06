Balıkesir Sularında11 Göçmen Yakalandı

Alınan bilgiye göre, ahşap teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye "KB-111" isimli Sahil Güvenlik Botu gönderildi.

Ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan tekneyi durdurdu ve aralarında 3 çocuğun bulunduğu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA