Balıkesir Sularında11 Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen yakalandı.

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Balıkesir Sularında11 Göçmen Yakalandı

Alınan bilgiye göre, ahşap teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye "KB-111" isimli Sahil Güvenlik Botu gönderildi.

Ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan tekneyi durdurdu ve aralarında 3 çocuğun bulunduğu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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