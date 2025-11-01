Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6.2'lik depremle sallanan Balıkesir'de yeni bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sabah saat 07.58'de meydana gelen depremin 6.79 kilometre derinliklerde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi