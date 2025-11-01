Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.58’de 4,2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

6.2'lik depremle sallanan Balıkesir'de yeni bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sabah saat 07.58'de meydana gelen depremin 6.79 kilometre derinliklerde meydana geldiği belirlendi.

