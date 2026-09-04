Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Anlar, Rüzgarla Ağaçlara Sıçradı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter ve 100 personelle havadan ve karadan dev bir operasyon başlattı.
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 100 personelle yangına müdahale ediyor.
Kaynak: AA
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