Balıkesir Sındırgı'da Deprem! İstanbul'da Sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7.14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."