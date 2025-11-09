Balıkesir Sındırgı'da Deprem! İstanbul'da Sallandı

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

Son Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı'da Deprem! İstanbul'da Sallandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7.14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan F-35 ve F-16 Sorusuna Yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan F-35 ve F-16 Sorusuna Yanıt
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Bakan Tunç'tan 'Selahattin Demirtaş' Açıklaması Selahattin Demirtaş'ın Tahliyesine Çarpıcı Yorum
ÇOK OKUNANLAR
Beykoz Sahilinde Korkunç Olay! Balık Tutanların Oltasına Ceset Takıldı Balık Tutanların Oltasına Ceset Takıldı
Meteoroloji Alarm Verdi: Yağmur Kapıda! Bu İllerde Sağanak ve Sis Etkili Olacak Bu İllerde Sağanak ve Sis Etkili Olacak
Bakan Tunç'tan 'Selahattin Demirtaş' Açıklaması Selahattin Demirtaş'ın Tahliyesine Çarpıcı Yorum
Kastamonu’da Dehşet! Baba, Oğlunu Öldürdü Kastamonu’da Dehşet! Baba, Oğlunu Öldürdü
İstiklal Caddesi’nde Silahlı Saldırı! Yaralılar Var İstiklal Caddesi’nde Silahlı Sesleri! Yaralılar Var