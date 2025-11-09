Balıkesir Sındırgı'da Deprem! İstanbul da Sallandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan bilgilere göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin yerin 7,14 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."