Balıkesir Sındırgı'da Deprem! İstanbul da Sallandı

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

Son Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı'da Deprem! İstanbul da Sallandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan bilgilere göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin yerin 7,14 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Bakan Tunç'tan 'Selahattin Demirtaş' Açıklaması Selahattin Demirtaş'ın Tahliyesine Çarpıcı Yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Cumhur İttifakı' Mesajı: 'Çatlak' İddialarına Yanıt Verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Cumhur İttifakı' Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Beykoz Sahilinde Korkunç Olay! Balık Tutanların Oltasına Ceset Takıldı Balık Tutanların Oltasına Ceset Takıldı
Milyonlar Bekliyor! Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Bomba Rakam... 'İlk Kez Duyuyorum' Milyonlar Bekliyor! Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Bomba Rakam... 'İlk Kez Duyuyorum'
Meteoroloji Alarm Verdi: Yağmur Kapıda! Bu İllerde Sağanak ve Sis Etkili Olacak Bu İllerde Sağanak ve Sis Etkili Olacak
Bakan Tunç'tan 'Selahattin Demirtaş' Açıklaması Selahattin Demirtaş'ın Tahliyesine Çarpıcı Yorum
İstiklal Caddesi’nde Silahlı Saldırı! Yaralılar Var İstiklal Caddesi’nde Silahlı Sesleri! Yaralılar Var