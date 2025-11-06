Balıkesir Sındırgı'da Deprem! AFAD Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bölgede farklı şiddetlerde depremler devam ederken, bugün saat 19.15’te Sındırgı merkezli 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

AFAD verilerine göre, 9.6 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Balıkesir’in merkez ve çevre ilçelerinde de hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.