Balıkesir Sındırgı'da Deprem! AFAD Duyurdu
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Balıkesir ve çevre ilçelerden de hissedilen sarsıntıda, yapılan ilk değerlendirmelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
Bölgede farklı şiddetlerde depremler devam ederken, bugün saat 19.15’te Sındırgı merkezli 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.
AFAD verilerine göre, 9.6 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Balıkesir’in merkez ve çevre ilçelerinde de hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
