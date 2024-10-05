Balıkesir Açıklarında Yunanistan'a Geçmeye Çalışan Göçmenler Yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na yasadışı yollardan geçmek isteyen 10 çocuk 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 10’u çocuk 24 düzensiz göçmen Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na yasadışı yollarla geçmek isterken yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA