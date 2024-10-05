Balıkçıların Ağına Takıldı! Tam Tamına 30 Kilo

Elazığ’ın Palu ilçesinde bir balıkçının ağına yaklaşık 30 kiloluk dev bir Turna balığı takıldı. 45 yaşındaki Memet Şekerci, Palu ile Beyhan beldesi arasında yer alan Kozlu bölgesindeki Murat Nehri'nin dalgalı sularında yaklaşık 10 yıldır kelekle avcılık yapıyor.

Şekerci, yıllardır sürdürdüğü balıkçılık hayatında ilk defa bu kadar büyük bir Turna balığı yakalamanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Kaynak: İHA