'Balıkçı Kenan'ın Acı Günü! Daha 19 Yaşındaydı...

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ahmet Arda Alkan idaresindeki motosiklet, ara sokaktan caddeye katılan hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanı etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

'BALIKÇI KENAN'IN TORUNUYDU

Kamuoyunda 'Balıkçı Kenan' olarak tanınan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin kurucusu Kenan Balcı'nın torunu olduğu öğrenilen Ahmet Arda Alkan'ın cenazesi, bugün Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Gürpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'KENDİM İÇİN MEZAR ALDIM, TORUNUMA NASİP OLDU'

Yaşadığı acıyı anlatan Kenan Balcı, "Kendim için mezar aldım, torunuma nasip oldu. Sırat köprüsü gibi motorlar. Ben mezarı kendim için aldım. Bir ay sonra askere gidecek torunumu kendi aldığım mezara koyuyorum. Motor ile trafikte hiç heyecana gerek yok. Çok yavaş hareket etmemiz lazım. Ey gençlik, ey Türk gençliği, motor kullanan kardeşlerimiz hava yağmurlu olduğu zaman mümkünse trafiğe çıkmayalım. Hem kendi canınızı yakıyorsunuz, hem de karşıdakinin canını yakıyorsunuz. Motoru dikkatli ve yavaş kullanalım. Heyecan veriyor ama heyecanın sonunda kötü şeyde olabiliyor" dedi.

Kaynak: DHA