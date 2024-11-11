Balık Tezgahlarında Palamut Tahtını Bu İki Balığa Bıraktı

Balık sezonu başladığında palamutta yaşanan bolluk yerini çinekop ve hamsiye bıraktı. Bolluk döneminde 80 liraya kadar düşen palamut fiyatı 250 liraya kadar çıktı.

Balık Tezgahlarında Palamut Tahtını Bu İki Balığa Bıraktı

İstanbul’da balık tezgahlarında hamsi ve çinekop bolluğu yaşanıyor. Balık sezonunun başında tezgahlarda bolca görülen palamut yerini hamsi ve çinekop bıraktı. Bolluk döneminde fiyatı 80 liraya kadar düşen palamut fiyatı 250 liraya kadar yükseldi. İstanbul Karaköy Balıkçılar Çarşısı’nda hamsi 200 liradan, istavrit 200 lirada palamut 250 liradan, tekir 400 liradan satılıyor.

1300 LİRADAN 600 LİRAYA DÜŞTÜ

Tezgahlarda palamut balığının azaldığını ifade eden balıkçı Samet Balyemez, ’’Hamsi ve istavrit bollaştı, fiyatları 300 liradan 200 liraya düştü. Eylül başında palamut bolluğu vardı. Bu ay palamut biraz azaldı. Palamut azaldığı için fiyatı da biraz arttı. Hamsi ve istavritte bolluk var. Sarı kanat da kendini göstermeye başladı, fiyatlar bin 300 liralardan 600 liraya kadar düştü. Vatandaşlar en çok hamsi, istavrit ve mezgit balığı talep görüyor’’ dedi.

Palamutun yine talep gören balık olduğunu aktaran bir diğer balıkçı Savaş Düzenli, ‘‘Palamut çekilmeye başladı. Çinekop ve lüfer gelmeye başladı. Palamut bolluğu sezon başında vardı, 250 liradan başlayan palamut fiyatı 80 liraya kadar düştü. Şimdi palamut azalınca fiyatı tekrar 250 lira civarına çıktı. Hamsi, istavrit devam ediyor. Tekir 400 lira, istavrit 200 lira, hamsi 200-250 liradan satılıyor. Palamut yine en çok talep edilen balıklar arasında. Bir adet palamut balığını üç kişi yiyor. Fiyatı yine ucuza geliyor’’ diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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