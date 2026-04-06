Balık Keyfi Kabusa Döndü! Emekli Polis Boğuldu

Kahramanmaraş’ta balık tutmak için gölete giden emekli polis, bir süre sonra kayboldu. Polisin cansız bedenine dalgıç ekipler ulaştı.

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde balık tutmak için gölete giden emekli polis Faruk Seringeç, boğularak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan Kesik Baraj Göleti’nde meydana geldi. İddiaya göre Seringeç, arkadaşıyla birlikte balık tutmak için gölet kenarına gitti. Bir süre sonra bölgeden ayrılan arkadaşı geri döndüğünde Seringeç’i yerinde bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gölet ve çevresinde arama çalışması başlattı. İtfaiyeye bağlı dalgıç ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda Seringeç’in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

