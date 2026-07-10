Balçova Belediyesi'nde Başkan Vekili Belli Oldu

Görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in yerine yapılan başkanvekili seçiminde sonuçlar belli oldu. CHP’nin adayı Selahattin Yıldız seçimi kazanarak yeni başkanvekili oldu

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Balçova Belediyesi'nde Başkan Vekili Belli Oldu
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İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'i görevden uzaklaştırmıştı. İzmir Valiliği ise başkan vekili seçimi için tarih olarak 10 Temmuz Cuma günü saat: 10:00 olarak belirlemişti. Görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in yerine yapılacak başkan vekili seçimi için Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yapılan değerlendirmeler sonucunda, meclisin en yaşlı üyesi sıfatını taşıyan Selahattin Yıldız'ın başkan vekili adayı olarak gösterilmesi kararlaştırıldı.

Balçova Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini seçmek üzere Salih Uzunbayrakı başkanlığında saat 10:00'da olağanüstü toplandı. CHP Grubu Selahattin Yıldız'ı aday gösterdi. CHP adayı Selahattin Güzel 20 oyla Balçova Belediye Başkanvekili seçildi. AK Parti aday çıkarmadı seçimde boş oy kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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