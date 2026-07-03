Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit Hakkında Yeni Karar: Görevden Uzaklaştırıldı

Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı.

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Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit Hakkında Yeni Karar: Görevden Uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlığın ilgili açıklaması şöyle:

"Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında 'rüşvet vermek' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28.06.2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararı ile konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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