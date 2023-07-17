Balat'ta 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü

Fatih'te daha öncesinde boşaltılmış olan 3 katlı metruk binanın balkonunda çökme meydana geldi. Olayda şans eseri kimse zarar görmedi.

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Olay, gece saat 23.30 sıralarında Fatih'te Tevkii Cafer Mahallesi Mesnevihane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre belediye ekiplerinin önceden tedbir aldığı 3 katlı metruk binanın balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme gerçekleşti.

Olay anında sokaktan kimsenin geçmemiş olması bir felaketi önledi. Olayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekipler yola dökülen enkaza müdahale ederken zabıta ekipleri tarafından olayın yaşandığı bölge şeritle ve bariyerle kapatılarak güvenlik önemi alındı. Olay hakkında incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA

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