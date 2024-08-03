Balat’ta 2 Katlı Binada Balkon Çöktü

Balat Atgeçmez Sokak'ta saat 11.15 sıralarında 2 katlı ahşap bir binanın balkonu bilinmeyen nedenle çöktü. Binadan parçaların düştüğünü görenler belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binanın olduğu bölgeye şerit çekerek sokağı yaya geçişine kapadı. Çökmenin meydana geldiği bina ve bitişiğindeki binada kimsenin oturmadığı öğrenildi. Binada inceleme yapılacak.

Kaynak: DHA