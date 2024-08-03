Balat’ta 2 Katlı Binada Balkon Çöktü

Fatih'te 2 katlı ahşap binanın 1'inci kat balkonu çöktü. Binanın bulunduğu sokak yaya trafiğine kapatıldı.

Balat’ta 2 Katlı Binada Balkon Çöktü

Balat Atgeçmez Sokak'ta saat 11.15 sıralarında 2 katlı ahşap bir binanın balkonu bilinmeyen nedenle çöktü. Binadan parçaların düştüğünü görenler belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Balat’ta 2 Katlı Binada Balkon Çöktü - Resim : 1

Ekipler, binanın olduğu bölgeye şerit çekerek sokağı yaya geçişine kapadı. Çökmenin meydana geldiği bina ve bitişiğindeki binada kimsenin oturmadığı öğrenildi. Binada inceleme yapılacak.

Balat’ta 2 Katlı Binada Balkon Çöktü - Resim : 2

Kaynak: DHA

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