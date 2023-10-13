Balat Oyuncak Müzesi yangında küle döndü

Fatih’te bulunan Balat Oyuncak Müzesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Birçok ilçeden olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürülürken, müzenin içerisi küle döndü.

Son Güncelleme:
Balat Oyuncak Müzesi yangında küle döndü

Yangın saat 05.00 sıralarında Fatih, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülezel Paşa Caddesi üzerinde bulunan Balat Oyuncak Müzesi’nde çıktı.

Müzenin çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler Oyuncak Müzesi’nin tamamını sardı. Alev alev yanan binaya birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışmanın ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken Oyuncak Müzesi olarak hizmet veren binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Hasadı hızlı başladı. Yapamazsın diyenlere inat şimdi 181 milyon lira gelir bekleniyor Hasadı hızlı başladı. Yapamazsın diyenlere inat şimdi 181 milyon lira gelir bekleniyor
Star TV apar topar final kararı verdi! Sevilen dizi ekrana veda ediyor Star TV apar topar final kararı verdi! Sevilen dizi ekrana veda ediyor
TBMM'de ortak bildiri: 'Tüm tarafları itidale ve aklıselime davet ediyoruz' TBMM'de ortak bildiri: 'Tüm tarafları itidale ve aklıselime davet ediyoruz'
AKPM Osman Kavala kararını kabul etti: 'Derhal serbest bırakılmalı' AKPM Osman Kavala kararını kabul etti
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilikte prim ve yaş şartları değişti: SGK yeni listeyi paylaştı! Emeklilikte prim ve yaş şartları değişti: SGK yeni listeyi paylaştı!
Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolde oynayacağı filmden alacağı ücret belli oldu Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolde oynayacağı filmden alacağı ücret belli oldu
Selçuk Geçer açıkladı: Dolarda yüz yılın rekoru geliyor, borcu olanların eli ayağına dolanacak! Selçuk Geçer açıkladı: Dolarda yüz yılın rekoru geliyor, borcu olanların eli ayağına dolanacak!
Memur ve emekliye kötü haber: AKP'nin zam planı ortaya çıktı Memur ve emekliye kötü haber: AKP'nin zam planı ortaya çıktı
Yasak aşk ortaya çıkınca birlikte yaşamaya başladılar Yasak aşk ortaya çıkınca birlikte yaşamaya başladılar