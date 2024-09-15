Bal Üreticilerine Destek

Dalaman İlçe Tarım Müdürlüğü personeli, Dalaman’da bulunan yüksek standartlara sahip bal işleme ve paketleme tesisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sözleşmeli üretim modeli hakkında üreticilere bilgi verildi. Ziyaret, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı ile Gıda Şube Müdürü’nün katılımıyla gerçekleştirildi.

Gıda işletme sahipleriyle bir araya gelen Tarım Müdürlüğü personeli, bal üretiminin zor süreçleri, iç ve dış pazarda karşılaşılan zorluklar, balın gıda kodeksi ve yasal mevzuatları üzerine detaylı bir istişare gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, “Muğla tarım sektörünün kalkınmasına katma değerli üretimle güç veren tüm üreticilerimizin yanındayız” vurgusu yapıldı. Bal üreticilerinin emeklerinin yeni dönemde daha da değerleneceği ifade edildi.

Kaynak: İHA