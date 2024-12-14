'Bal' Dolandırıcıları Yakayı Ele Verdi

Karabük'te dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 kişi, şehre geri döndüklerinde yakayı ele verdi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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'Bal' Dolandırıcıları Yakayı Ele Verdi

Karabük’ün Yenice ilçesinde dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yenice ilçesinde O.K. ile G.K.G. isimli şüpheliler tanıdıklarını iddia ettikleri İ.B. isimli vatandaşla ellerindeki balları satmak için irtibat kurdu.
500 TL’lik ürün alan İ.B.’nin mobil bankacılığı hesabına giren şüpheliler 6 bin TL parayı kendi hesaplarına aktardı.

Dolandırıldığını anlayan vatandaş İlçe Emniyet Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin benzer yöntemlerle başka illerde de çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığını belirledi.

12 Aralık’ta Çankırı ve Kastamonu illeri üzerinden tekrar Karabük’e giriş yaptıkları tespit edilmesi üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yenice İlçe Emniyet Amirliği ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda O.K. ve K.G isimli şahıslar yakalanarak işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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