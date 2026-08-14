Bakkala Giderken Kaçırılmıştı: Engelli Kadına Cinsel Saldırıda 5 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde işitme ve konuşma engelli 23 yaşındaki S.P., bakkala gitmek için evden çıktığı sırada zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 5 şüpheli tutuklandı.

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Bakkala Giderken Kaçırılmıştı: Engelli Kadına Cinsel Saldırıda 5 Kişi Tutuklandı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde, evinden bakkala gitmek için çıkan işitme ve konuşma engelli S.P'nin geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, genç kadını saatler sonra Vatan Mahallesi'nde buldu.

HER ŞEYİ ANLATTI

S.P, ailesine ve polise, tanımadığı kişiler tarafından zorla araca bindirilerek götürüldüğü yerde cinsel saldırıya uğradığını ifade etti. Polis ekipleri, önce olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen M.Ş.E. (25), M.T. (27), S.B. (28) ve F.R'yi (17) gözaltına aldı.

Daha sonra Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı değerlendirilen şüpheli A.E. de gözaltına alındı.

CİNSEL SALDIRI DELİLİ

Kıyafetleri muhafaza altına alınan mağdurun, sürüntü örnekleri alınarak yapılan iç beden muayenesinde cinsel saldırı iddiasına ilişkin bulgular tespit edildi. Gözaltına alınan söz konusu 5 şüpheli, sevk edildikleri cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Gaziantep Cinsel Saldırı
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