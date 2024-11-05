Bakırköy Belediye Meclisi’nde AKP'li İsimden CHP'li İsme Şoke Eden Tehdit!

RIFAT KIRCI

Kayyım atamaları gündemde geniş yer tutarken siyasette de tansiyon yükseliyor. Esenyurt ile başlayan, Mardin, Batman ve Halfeti’ye uzanan süreçte diğer belediyelerde de AKP-MHP Grubu ve CHP arasındaki gerilim hat safhaya çıkmış durumda.

Son olarak İstanbul’da Bakırköy Belediyesi’nde AKP ve CHP’li Meclis üyeleri arasında gergin anlar yaşandı. Kasım ayı olağan meclis toplantısında AKP’li meclis üyesinden CHP’lilere tehdit yağdı.

'HİÇ Mİ İRADENİZ YOKTU...'

Bakırköy Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısının oturumu dün akşam saatlerinde CHP’li Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu başkanlığında toplantı. Meclis gündemine geçmeden önce yapılan konuşmalarda kayyım atamalarına ilişkin partiler söz almak istedi. AKP Grup Sözcüsü Özgür Polat yaptığı konuşmada kayyım politikasını savunurken “CHP’ye soruyoruz. Hiç mi iradeniz yoktu da terör örgütüne aleni destek veren birini aday gösterdiniz” ifadelerini kullandı.

'FETÖ OLAYINA BAKARSAK...'

CHP Grup Sözcüsü Uğur Dündar da söz alarak şu yanıtı verdi:

"Kandil'den İmralı’dan istediğinizi alamadınız, halkın iradesini gasp etmeye girdiniz. Siyasi meşrutiyetiniz kayboluyor ve bu noktada ülkeyi felakete sürükleyeceksiniz. Bir hukukçu olarak söylüyorum, başsavcının yayınladığı basın açıklamasında bahsettiği maddelerin hiçbiri hukuken suç oluşturmuyor. FETÖ olayına bakarsak sizin bir tane belediye başkanınız kalmaz dışarıda."

'TERBİYESİZ HERİF, ZÜBÜK'

Dündar’ın konuşması sırasında AKP Grubu’ndan sesler yükselmesi üzerine söz dalaşı başladı. AKP Grubu’ndan Ali Fatinoğlu söz dalaşı sırasında CHP’li Erkan Gül’e “oyarım seni” tehdidinde bulundu. Bunun üzerine Gül, bulunduğu sandalyeden kürsünün önüne çıkarak “Gel oy, sen kimi oyuyorsun” sözleriyle tepki gösterdi. Bu sırada diğer CHP’li üyeler Gül’ün önüne geçerek onu sakinleştirmeye çalıştı.

Gül salondan ayrılırken Fatinoğlu bu kez de “Seni akşam evinden aldırırım. Benim adamlarım var, adamlarımı toplayıp gelirim” tehdidinde bulundu. Gül ise “Terbiyesiz herif seni. Sen kimsin, kimi alıyorsun zübük” şeklinde bağırdı.

Sözlü atışma tarafların salondan ayrılması üzerine son buldu.

Kaynak: Gerçek Gündem